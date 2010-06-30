М'ясо, картопля і риба - проти раку легенів

Вживання в їжу м`яса, картоплі і риби, а також цілих зерен удвічі знижує ризик розвитку раку легенів - незалежно від пристрасті до куріння. Як повідомила британська газета "Індепендент", до таких висновків прийшли учені, що здійснили найбільше в світі наукове дослідження зв`язку між дієтою і онкологічними захворюваннями.

У період з 1992 по 2000 роки в 10 європейських країнах з 500 тис. добровольців було відібрано 900 осіб, які страждають від цієї форми раку. Їх фізичний стан учені з Міжнародного агентства досліджень раку /International Agency for Research on Cancer/ зіставили з майже 1,8 тис. здорових людей. За словами видання, "аналізи крові показали, що ті, у кого рівень вітаміну В6 вищий середнього, мають більш ніж удвічі менший ризик розвитку раку легенів".

На думку фахівців, ризик виникнення у людини раку легенів в значній мірі визначається тим, що вона їсть.

neboley.com.ua