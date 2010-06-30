Законопроект про заборону екстрасенсів не відкличуть

Народний депутат України Валерій ДУБІЛЬ (фракція БЮТ) заявляє, що ініціативна депутатська група із запровадження заборони діяльності екстрасенсів, знахарів та ворожок не планує відкликати відповідний законопроект, вимагає від керівництва парламенту його включення до порядку денного та якнайшвидшого ухвалення у сесійній залі.

Про це В.ДУБІЛЬ заявив у коментарі УНІАН.

"Законопроект був зареєстрований 13 квітня цього року. Тобто всі строки розгляду в Комітеті Верховної Ради з питань свободи слова та інформації уже спливли", – сказав В.ДУБІЛЬ.

На його думку, зволікання з розглядом та ухваленням законопроекту пов’язане із впливом деяких сил, які не зацікавлені у забороні чаклунської діяльності. "Серед таких сил є й телеканали, які транслюють програми на кшталт "Битви екстрасенсів". Звичайно, не всі готові ось так взяти і відмовитися від цього", – додав депутат.

В.ДУБІЛЬ упевнений, що під час розгляду законопроекту буде відчуватися значний спротив у парламенті. "І вже перша реакція навіть на реєстрацію цього законопроекту довела це", – пояснив він.

Водночас депутат вкотре наголосив, що Верховна Рада України повинна якнайшвидше визнати чаклунську діяльність незаконною, передбачити за її здійснення адміністративну відповідальність, а також заборонити будь-яку рекламу, трансляцію передач, спрямованих на пропаганду цієї містичної сфери. "Це не є нормально ні з точки зору науки, ні з точки зору здорового глузду. Проте це дозволено в країні, оскільки не заборонено законом, хоча більшість суспільства розцінює такий вид діяльності як різновид шахрайства", – підкреслив В.ДУБІЛЬ.

"Все, що робиться на благо народу, має знайти свою підтримку у Верховній Раді. Оскільки цей законопроект спрямований на захист людей від діяльності різного роду екстрасенсів і знахарів, він має бути підтриманий і в залі. А якою на практиці стане заборона – економічною чи фактичною – покаже час", – зазначив депутат.

Як повідомляв УНІАН, 13 квітня цього року у Верховній Раді був зареєстрований законопроект за № 6299 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів (щодо заборони діяльності екстрасенсів, знахарів, ворожок, хіромантів та послуг з передріканням майбутнього (долі)". Законопроект ініціювали народні депутати Павло УНГУРЯН (БЮТ), Валерій ДУБІЛЬ (БЮТ), Юрій БУТ (НУ-НС), Григорій СМІТЮХ (Партія регіонів), Світлана ШМЕЛЬОВА (КПУ), Микола РУДЧЕНКО (Блок Литвина), Євген ЦАРЬКОВ (КПУ).

20 квітня Конгрес астрологів України закликав народних депутатів переглянути законопроект. "Ми висловлюємо стурбованість щодо визначення астрології як інструменту порушення здоров’я нації та пропонуємо переглянути запропоновану редакцію законопроекту, вилучивши з неї слово "астролог", - йшлося у заяві конгресу.

У зв`язку з реєстрацією законопроекту про заборону діяльності екстрасенсів, знахарів, ворожок, хіромантів та послуг з передріканням майбутнього одеські маги, знахарі та екстрасенси виступили з ініціативою створення професійної спілки фахівців езотеричних знань для відстоювання своїх інтересів.

“Профспілка створюється з метою не тільки відстоювання прав, але і з метою врегулювання нашої діяльності. Профспілка візьме на себе відповідальність за атестацію та контроль професійної та корпоративної етики (в рамках профспілки), що призведе до підвищення якості надаваних населенню послуг та рівня професіоналізму в цій галузі соціальних відносин”, - сказав голова ініціативної групи фахівців езотеричних знань, рунолог Юрій ЗАВАЛА.