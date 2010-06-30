Кропива – комора здоров'я

Кропива має унікальний вітамінний склад. Чи жарт – в її листі аскорбінової кислоти більше, ніж в лимоні, в чотири рази! Крім того, листя кропиви містить каротин, вітаміни К, В2 і пантотенову кислоту. Цю унікальну рослину по праву можна назвати криницею здоров`я.

Цілющі властивості кропиви застосовуються з давніх часів. Ця рослина має сечогінну, слабку проносну, відхаркувальну, протисудомну, протизапальну, антисептичну, знеболюючу, «кровоочисну», кровоспинну і ранозагоювальну дію. Кропива підсилює діяльність травних залоз і виділення молока у годувальниць, збільшує відсоток гемоглобіну і кількість еритроцитів у крові. Є вказівки, що відвар листя може знижувати вміст цукру в крові.

У народній медицині і народній медицині інших країн водний настій і відвар кропиви застосовують при хворобах печінки і жовчних шляхів, нирковокам`яній хворобі, дизентерії, водянці, хронічних закрепах, застудних захворюваннях, хворобах дихальних органів, при геморої, гострому суглобовому ревматизмі, м`язовому ревматизмі, подагрі.

Настій кропиви вживають як внутрішній «кровоочисний» засіб, що поліпшує склад крові при лікуванні різних шкірних захворювань (лишаїв, вугрового висипу, фурункулів).

У суміші з іншими травами кропиву використовують при туберкульозі легенів. Листя кропиви входить до складу різних шлункових, послаблюючих і полівітамінних зборів.

Водний настій кропиви відвіку застосовують в народній медицині при гемороїдальних, маткових, легеневих і кишкових кровотечах.

До наших днів дійшов рецепт, який використовується дівчатами в косметичних цілях, – вони миють голову відваром кропиви.

При фурункулах, вугрях може допомогти відвар коріння кропиви. 15 г подрібненого коріння заварити в 1 скл. окропу, настояти 15-30 хвилин і пити по 2-3 ст. ложки 1 раз на день.

health.km.ru