Обережно: найнебезпечніший спосіб схуднення!

Скільки разів ви чули про те, що використовуючи клізму для схуднення реально позбутися зайвих кілограмів. Даною інформацією завалені практично всі ресурси інтернету. Так, ніхто не заперечує, що при використанні клізми навіть після одного застосування вдається позбутися зайвого. Тільки ось мало хто замислюється про наслідки для здоров`я.

Для початку необхідно знати, що клізми - це лікувальні маніпуляції і застосовувати їх чи ні, може вирішувати лише лікар.

Чи відомо вам, до яких наслідків може призвести самостійне «призначення» клізми? По-перше, страждає мікрофлора кишечника, і через це виникає нестача певних вітамінів і амінокислот, які, до речі, виробляються саме тими бактеріями, які мешкають в кишечнику.

По-друге, існують обмеження, при яких робити клізми категорично заборонено. Так при наявності кишкових кровотеч, геморою, тріщин прямої кишки, поліпів і запальних процесах слід повністю відмовитися від клізм.

По-третє, регулярне застосування клізм призводить до неминучого зневоднення організму, а це провокує розвиток захворювань нирок, а також загальне погіршення самопочуття.

Крім застосування клізм існує маса інших більш безпечних для здоров`я способи схуднення. Особливо, якщо ви мрієте схуднути назавжди, вам доведеться дотримуватися ряду правил і обмежень і не забувати про спорт. А використання таких «чарівних» засобів, як клізми та інші методи швидкого схуднення, лише нанесуть непоправної шкоди здоров`ю.

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