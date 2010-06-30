Домашня цвіль загострює напади астми

Цвіль, що поселилася на стінах будинку, важко позначається на здоров`ї астматиків, загострюючи напади хвороби і доводячи до загрози госпіталізації, з`ясували учені Гарвардської медичної школи і жіночої лікарні Брігама /США/. Було встановлено, що деякі варіанти генів хитинази виражені більшою мірою у людей, страждаючих астмою, які активуються при алергічному запаленні.

Лікарі обстежували дітей у віці від 5 до 12 років з різними стадіями астми і їх житлові умови на наявність цвілі і домашнього пилу. Як і очікувалося, сирі будинки з високими рівнями вологості, де є видима цвіль на стінах, стелях або в підвалі, мають вищі рівні грибка і його пор в повітрі. Використовуючи зразки крові пацментів, медики зафіксували, що ген хитанази CHIT1 стає активним в легенях у поєднанні з високими показниками цвілі в будинку і тим самим підвищуються і ризики серйозних нападів астми.

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