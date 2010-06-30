"Сонячний вітамін" захищає мозок

Американські неврологи знайшли новий доказ корисної дії вітаміну D для старіючого мозку. На прикладі обстеження понад тисячі осіб у віці від 65 до 99 років лікарі розглянули асоціацію між концентраціями в крові вітаміну D і результатами нейропсихологічних тестів.

Літні люди як правило не отримують достатньої кількості вітаміну D через обмежений вплив сонячних променів та інших факторів. У даному дослідженні тільки 35 відсотків учасників мали достатні рівні вітаміну D, завдяки чому краще справлялися з пізнавальними завданнями і мали поліпшені розумові здібності, особливо в таких особливостях роботи мозку, як когнітивна гнучкість, складність сприйняття і мислення.

Як пояснюють вчені, когнітивні функції - це можливість нашого мозку керувати та використовувати наявну інформацію в повсякденному житті. Розумові розлади можуть в свою чергу призвести до недоумства і хвороби Альцгеймера, найбільш поширеною розумової проблеми в старості. Клініцисти Tufts University визначили метаболічні шляхи вітаміну D в гіпокампі і мозочку, що беруть участь у плануванні, обробці та формуванні нових спогадів. Це говорить про те, що "вітамін сонця" грає першорядну роль для підтримки нормальних пізнавальних навичок в літньому віці.

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