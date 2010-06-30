Уряд виділить 5 млн на житло для інвалідів по зору та слуху

Уряд виділить 5 млн. грн. на закупівлю житла для інвалідів по зору та слуху.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив міністр праці та соціальної політики Василь НАДРАГА сьогодні на прес-конференції у Кабінеті міністрів.

«Буде придбано близько 20-25 квартир», - сказав міністр.

За його словами, сьогодні на засіданні уряд затвердив відповідний порядок придбання житла інвалідам по зору та слуху за рахунок коштів державного бюджету.

Відкриваючи засідання уряду, прем’єр-міністр України Микола АЗАРОВ підкреслив, що в державному бюджеті передбачено 5 млн. грн. на придбання житла для інвалідів. «Незважаючи на складну ситуацію в бюджеті, ми передбачили близько 5 млн. грн. на придбання таких квартир. Проблема загострюється. Нагадаю, що в минулому році уряд не витратив на цю мету жодної копійки», - підкреслив голова уряду.