Які хвороби зумовлює перегляд телевізора

Надмірне захоплення телевізором може стати смертельним навіть для здорової людини, не кажучи вже про хвору.

Експерти британської Ради з медичних досліджень протягом майже десяти років спостерігали за 13 197 здоровими чоловіками та жінками середнього віку, що живуть в графстві Норфолк. За цей час 373 учасники (кожен 35-й) померли від хвороб серця.

За словами вчених, кожна година, проведена перед "блакитним екраном", підвищує ризик смерті від серцевих захворювань на 7%. Ті, хто дивляться "ящик" по чотири години на день (саме стільки часу відводить біля телевізору середньостатистичний британець), вмирають внаслідок проблем з серцем на 28% частіше. Зв'язок між ТВ-одержимістю і серцевими недугами залишався стійким навіть після того, як були взяті до уваги різноманітні фактори ризику на кшталт браку фізичних вправ, ожиріння, поганого харчування і паління.

Дослідники стверджують, що 8% смертей можна було б уникнути, якби британці скоротили час перегляду ТБ з чотирьох годин на день до години. Це допомогло б зберегти 30 життів зі згаданих вище 373.

Дітям телевізор шкодить набагато більше. У дітей, які щодня сидять перед телеекраном від 90 до 330 хвилин, систолічний та діастолічний тиск на 5-7 одиниць вищий, ніж у тих, хто проводить за переглядом телепередач менше півгодини на день. Доведено також, що діти, які проводять біля телевізора більше двох годин на день, у два рази більше за інших ризикують захворіти на астму.

science.compulenta.ru