Соснова кора усуне алергію

Пікногенол, антиоксидант рослинного екстракту, одержаного з кори французької морської сосни, істотно покращує симптоми сінної лихоманки - алергічного запалення носових дихальних шляхів, що викликає свербіння, набряк слизистої оболонки, кропив`янку і сип. Алергічний риніт або сінну лихоманку часто помилково сприймають як тривіальну проблему здоров`я, тоді як більшість людей з цим захворюванням мають різке погіршення якості їх життя. Вчені компанії Natural Health Science Inc. /NHS, США/ встановили, що пикногенол зменшує симптоми очних і назальних проблем сінної лихоманки.

У дев`ятитижневому дослідженні медики почали лікування сосновим екстрактом пацієнтів у віці від 18 до 65 років. Всі випробовувані мали позитивну алергічну реакцію на пилок берези. Одній групі учасників давали двічі в день по одній пігулці, що містить 50 міліграм пикногенолу. Люди, які приймали пикногенол, у меншій мірі відчували ознаки хвороби, включаючи паління, свербіння, нежить. Клініцисти упевнені, що пикногенол є безпечним і дієвим засобом полегшення сінної лихоманки завдяки сильній протизапальній дії.

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