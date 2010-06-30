Вчені навчилися прогнозувати клімакс

Медики в Ірані навчилися визначати по аналізу крові, у якому віці в жінки настане менопауза.

Результати нового дослідження представили у Римі на щорічній конференції ембріологів і вчених, які досліджують репродуктивну функцію людини. Менопауза - дуже важлива фізіологічна й емоційна подія в житті жінки. Вона може бути руйнівною, коли клімакс настає до 45 років у жінок, які ще хотіли б мати дітей.

Ця робота може придатися для виявлення жінок, яким загрожує дочасна менопауза, і для допомоги жінкам, які хотіли б заморозити свої яйцеклітини.

Аналіз крові виявляє кількість гормону AMH, пов`язаного з продукуванням яйцеклітин. Різниця становить лише приблизно третину року. Саме кількість цього гормону напряму пов`язують із віком настання клімаксу.

Нову технологію винайшла Рамезані Тегран з університету Саїда Бехеста у Тегерані. Вона впродовж 12 років постійно перевіряла кров 250 жінок. Пані Тегран запевняє, що можливо встановити вік настання менопаузи з точністю до чотирьох місяців.

"Коли ми прогнозуємо вік настання менопаузи наших піддослідних жінок, то переконуємося, що наш прогноз є дуже наближеним до реальності. Різниця становить лише приблизно третину року".

Вік настання клімаксу може бути індикатором ризику появи хвороб, що загрожують життю.

Ранній клімакс пов`язують із захворюваннями серця, пізній - із раком. Отже точний прогноз настання менопаузи може допомогти встановити, кого і на які хвороби потрібно перевіряти.

Експерти визнають, що тепер потрібно провести розширене дослідження. Однак, учені Оксфордського університету назвали відкриття "проривом". Дослідження стосувалося лише жінок, хоча вчені вже довели, що в чоловіків похилого віку також настає клімакс.

www.bbc.co.uk