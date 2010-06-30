Повінь завдала Хмельниччині 14 млн грн збитків

Повінь завдала Хмельницькій області понад 14 млн. грн. збитків.

Такі попередні дані оприлюднив на прес-конференції голова Хмельницької облдержадміністрації Василь ЯДУХА.

“Ця цифра не остаточна, оскільки збитки ще підраховуються”, - зауважив він.

В.ЯДУХА додав, що деякі райони області продовжують потерпати від повені.

“Нині водою знову підтоплено Новоушицький, Кам’янець-Подільський, Дунаєвецький райони. Рівень води у тамтешніх селах сягає вікон. Мабуть, доведеться зривати дамби, щоб відвести воду від житлових будинків”, - сказав В.ЯДУХА.

Як повідомляв УНІАН, у ніч з 22 на 23 червня в річці Жван у Кам’янець-Подільському районі вода піднялася до рівня 12 м, а в окремих місцях - до 20.

У результаті повені тут був зруйнований міст, який наразі відновлено. Більш як 1300 жителів селищ Лисківці, Чабанівка і Липи Кам`янець-Подільського району були заблоковані водною стихією.

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