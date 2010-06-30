Сумщина: небезпечна рідина травмувала очі чоловіка
17:57, 30 червня 2010Країна
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При перекачуванні аміачної води
На Сумщині при перекачуванні аміачної води травму очей отримав начальник відділку агрохімічного підприємства ТОВ «Родючість».
Як повідомили УНІАН у прес-службі територіального управління Держгірпромнагляду по Сумській області, управлінням створено спеціальну комісію для розслідування нещасного випадку.
За оперативною інформацією, трагедія сталася біля села Склярівка. При перекачуванні аміачної води з однієї місткості в іншу рукав перегнувся, внаслідок чого сталася розгерметизація з’єднання «кран-рукав».
Небезпечна рідина травмувала очі 44-річного чоловіка. Наразі потерпілий перебуває на лікуванні.
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