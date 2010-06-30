Сумщина: небезпечна рідина травмувала очі чоловіка

На Сумщині при перекачуванні аміачної води травму очей отримав начальник відділку агрохімічного підприємства ТОВ «Родючість».

Як повідомили УНІАН у прес-службі територіального управління Держгірпромнагляду по Сумській області, управлінням створено спеціальну комісію для розслідування нещасного випадку.

За оперативною інформацією, трагедія сталася біля села Склярівка. При перекачуванні аміачної води з однієї місткості в іншу рукав перегнувся, внаслідок чого сталася розгерметизація з’єднання «кран-рукав».

Небезпечна рідина травмувала очі 44-річного чоловіка. Наразі потерпілий перебуває на лікуванні.