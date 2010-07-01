Білий рис небезпечний для здоров'я

Гарвардські вчені з`ясували: якщо від споживання білого рису перейти до коричневого (неочищеного), можна знизити ризик розвитку діабету на 16%. Вживання ж очищеного білого рису, навпаки, сприяє підвищенню рівня цукру.

У дослідженні, проведеному в США, взяло участь більше 200 тисяч американців. Після виключення впливу інших факторів ризику розвитку діабету II типу було встановлено, що вживання 150-грамових порцій очищеного рису частіше 5 разів на тиждень збільшує шанси на діабет на 17% в порівнянні з людьми, які отримують менше однієї порції рису на місяць.

Це пояснюється тим, що в неочищеному рисі підвищений вміст клітковини. При обробці він втрачає частину висівок і зародкових тканин, в результаті чого підвищується глікемічний індекс, тобто зростає рівень глюкози в крові.

Що ж стосується коричневого рису, то він набагато корисніший, тому що в процесі обробки зберігає висівкову оболонку. Адже левова частка поживних речовин міститься саме в ній. Правда, термін зберігання такого рису скорочується через те, що на зернах залишається маслосодержащая оболонка.

Це цікаво:

Існує близько 20 видів рису, які у свою чергу підрозділяються на величезну кількість різновидів.

Рис обробляють більше 5000 років.

50% рису в світі з`їдається в радіусі 12 км від місця вирощування.

Японські вчені з`ясували, що неочищений рис не просто корисний для здоров`я, але також підвищує пам`ять та інтелект.

www.zdr.ru