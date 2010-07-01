Як отримати гарну і здорову засмагу

Мрієте отримати гарну і здорову засмагу? Почніть, по-перше, з регулярного прийняття полівітамінних засобів з великим вмістом вітамінів А і С - саме вони дозволяють шкірі відновитися після впливу сонячних променів.

Для гарної засмаги не останню роль відіграє і стан шкіри. Побалуйте її різними пілінгами або скрабами, які видаляють ороговілі частинки. Після комплексу такого роду процедур засмага ляже набагато рівніше. Але також слід пам`ятати про те, що при проведенні пілінгу особливу увагу необхідно приділяти ліктям, колінам і стопам - ці зони вважаються проблемними, і саме на них лягає засмага нерівно.

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