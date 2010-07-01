Французи знайшли заміну бормашині

Французькі учені винайшли унікальний метод лікування зубів без використання бормашини. Тепер "дірки" в зубах можна буде залікувати за допомогою спеціальних інноваційних препаратів.

Дивовижний винахід подарували медики з французького національного інституту здоров`я і медичних досліджень. Вони створили поновлюючий гель і плівку, які позбавлять пацієнтів від болю і страху перед стоматологом.

Відтепер для того, щоб відновити зуб, пошкоджений карієсом, потрібно буде лише ввести в "дірку", що утворилася, небагато гелю або наклеїти поряд з нею невеликий шматочок плівки. Через місяць після цього каріозна порожнина заросте сама собою.

Такий незвичайний ефект досягається завдяки особливим пептидам – гормонам, які були додані в інноваційні препарати.

dni.ru