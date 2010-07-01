Лікарі почали штрафувати пацієнтів за спізнення

Австралійські лікарі загальної практики почали штрафувати пацієнтів за запізнення на прийом, повідомляє Медпортал.ру з посиланням на Herald Sun.

Розміри штрафу за десятихвилинне запізнення в деяких клініках доходять до 50 австралійських доларів (близько 43 доларів США). Лікарі стверджують, що такий захід допомагає їм зберігати прибутковість своєї практики.

Організації, які захищають права пацієнтів, вбачають в таких діях подвійні стандарти: лікарі, коли вибиваються з графіка, не платять пацієнтам за очікування прийому.

Міністр охорони здоров`я штату Вікторія Деніел Ендрюс (Daniel Andrews) в інтерв`ю газеті заявив, що не збирається перешкоджати лікарям, які штрафують хворих. За його словами, приватна лікарська практика є формою малого бізнесу, тому лікарі мають повне право піклуватися про його прибутковість. Зрозуміло, це не повинно заважати фахівцям надавати кожному пацієнтові повний об`єм медичної допомоги, додав він.