Прощення і повага - головне для психо-емоційного здоров'я

Прощення і повага до близьких можуть бути головними секретами спокою і емоційного щастя в будь-якому віці, припускають психологи University Purdue /США/. Фахівці помітили, що як молоді, так і літні люди мають найкращі стосунки у шлюбі, більш сприятливі дружні відносини і менше конфліктів з дітьми, братами і сестрами, якщо готові прощати оточуючим їхні помилки і мають загострене почуття взаємоповаги.

У дослідженні брали участь дві групи добровольців: у віці від 22 до 35 років і від 65 до 77 років. Учасникам пропонували вислухати історії, у яких вигаданий персонаж нагрубіянив офіціантці або вчинив схожий асоціальний вчинок. Для половини випробовуваних персонаж був молодого віку, а для другої - літнього. Більшість учасників різного віку схилялися до думки, що у випадку, якщо їх образила літня людина, не варто вступати у конфлікт і необхідно не реагувати на образливі репліки, і навпаки - якщо персонаж був молодий. Відзначено, що за наявності негативної соціальної взаємодії молоді люди, як правило, ставали більш агресивними, ніж літні люди, а з віком багато людей краще навчилися контролювати свої негативні емоції.

Дослідники зафіксували, що як молоді, так і літні люди мали більш гармонійні стосунки в родині і з друзями і кращий психо-емоційний стан, якщо в житті частіше були схильні до прощення і повазі.

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