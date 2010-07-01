Херсонщина: підтоплено присадибні ділянки і знеструмлено Скадовськ

У Херсонський області через сильні зливи та шквальний вітер підтоплено понад 200 присадибних ділянок та знеструмлено районний центр Скадовськ.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Головного управління МНС в області, 30 червня внаслідок ускладнення погодних умов (зливи, шквалисті пориви вітру) сталося знеструмлення м. Скадовська та чотирьох населених пунктів Скадовського району.

До робіт з відновлення електропостачання населених пунктів залучено бригади обленерго.

Внаслідок пошкодження газопроводу низького тиску місто частково відключено від газопостачання.

Також у Скадовську підтоплено 28 присадибних ділянок, для відкачування води залучено техніку та персонал міськводоканалу.

Крім Скадовського району, від негоди також постраждали населені пункти Новотроїцького району. Зокрема, у с. Василівка дощовими водами підтоплено 197 присадибних ділянок, 30 підвалів залиті водою.

Роботи з ліквідації наслідків негоди тривають.