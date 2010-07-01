Кому корисний шоколад

Щодня ласуючи шоколадом, людина може значно понизити кров`яний тиск. За словами співробітників Університету Аделаїди (Австралія), ефект від споживання солодощів такий же, як від півгодини фізичних вправ.

В ході роботи австралійські учені проаналізували результати 15 досліджень властивостей шоколаду і какао, що проводилися з 1955 по 2000 рік за участю декількох сотень осіб. Як з`ясувалося, при поїданні шоколаду у гіпертоніків знижувався тиск на 5%. Дія шоколаду була настільки значною, що за п`ять років шанси випробовуваних стати жертвою серцевого нападу або інсульту скорочувалися на 20%.

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