МВС вважає метадонову терапію неефективною

На засіданні Національної координаційної ради боротьби з наркоманією при Кабінеті Міністрів заступник міністра внутрішніх справ Леонід Зима заявив про те, що досі не вирішується на належному рівні питання застосування замісної терапії, як один із підходів, що має зменшити шкоду від наркотиків і запобігти кримінальній активності наркоманів.

МВС цілком підтримує замісну терапію, але має зауваження щодо того, який замінник наркотику повинен застосуються.

Леонід Зима заявив про те, що в ряді розвинених країн Заходу зараз згортають метадонові програми.

На переконання МВС, використання метадону в Україні має багато недоліків. У першу чергу - постійно існує небезпека виходу препарату в незаконний обіг, вже зафіксовано 173 таких випадки. У майбутньому необхідність купувати метадон за валюту стане великим навантаженням для бюджету країни. Крім того, метадон дуже негативно впливає на здоров`я наркозалежних пацієнтів, а метадонова залежність набагато важчою за наркотичну.

Як альтернативу метадону МВС пропонує розглянути препарат, який розроблений Інститутом неврології, психіатрії та наркології Академії медичних наук України (м. Харків) і не є наркотиком.

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