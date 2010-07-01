Сьогодні о 14.00 відбудеться засідання Прес-клубу газети «Известия в Украине» на тему: «Система надання психіатричної допомоги дітям в Україні». Асоціація психіатрів України, громадська організація, що опікується проблемами реформування психіатричних служб країни, надасть результати першого дослідження стану та ефективності системи надання допомоги дітям та підліткам. Учасники: правозахисник, юрист Асоціації психіатрів України Тетяна Яблонська, юрист Асоціації психіатрів України Наталя Коваль, координатор проектів Асоціації психіатрів України Юлія Пієвська, голова Експертної Ради при Міністерстві праці та соціальної політики України Семен Глузман, виконавчий директор ГО "Фенікс" Ірина Король. Також буде надано узагальнюючий документ дослідження «Система надання психіатричної допомоги дітям в Україні: спроба аналізу» (Прес-центр холдингу «Главред-Медіа» , вул. Стрітенська, 2/8). Вхід за редакційними посвідченнями. Телефони: (050) 357 86 27, (063) 701 04 56.