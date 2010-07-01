МОЗ розширить список протипоказань до керування авто

Міністерство охорони здоров`я і соціального розвитку Росії підготувало законопроект, який передбачає внесення до закону "Про безпеку дорожнього руху" переліку медичних протипоказань до керування автомобілем, повідомляє РІА Новости з посиланням на прес-службу міністерства. За словами директора департаменту організації медичної допомоги та розвитку охорони здоров`я Ольги Кривонос, до переліку буде включено близько 30 десятків захворювань, у тому числі синдром апное (зупинки дихання) уві сні, епілепсію, ряд серцево-судинних захворювань і захворювань нервової системи, а також наркоманія, токсикоманія та алкоголізм.

Відповідно до законопроекту, виявлення медкомісією перерахованих в документі захворювань у власника транспортного засобу є підставою для припинення дії водійських прав.

Законопроект також пропонує доповнити чинний Кодекс про адміністративні правопорушення статтею, що визначає заходи покарання для медпрацівників, які займаються незаконною видачею медичних висновків про відсутність протипоказань до керування транспортним засобом. Відповідальність за такі порушення будуть нести й медичні установи в якості юридичних осіб, підкреслила Кривоніс.

З 1 липня 2010 року в Росії набирають чинності нові вимоги до автомобільних аптечка. Новий склад аптечок був затверджений міністерством восени минулого року. У них буде більше перев`язувальних матеріалів і не буде ліків. За словами представників Міністерства охорони здоров`я, зміни у вмісті аптечок обумовлені тим, що більшість жертв ДТП гинуть в результаті втрати крові, ліки ж при наданні першої допомоги постраждалим в аваріях практично ніколи не потрібні. Аптечки старого зразка дозволено використовувати до закінчення терміну придатності.

Міністерство також планує майже в три рази збільшити час, відведений на навчання навичкам першої допомоги в автошколах. Тривалість таких занять збільшиться з 25 до 73 годин.

medportal.ru