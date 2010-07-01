Бджолині укуси лікують артрит

Бджолина отрута здатна допомогти в лікуванні і навіть запобіганні артриту, стверджують учені з Університету Сан-Паулу (Бразилія).

Дослідники виявили, що бджолина отрута може контролювати запальний процес в суглобах, який приводить до розвитку ревматоїдного артриту. Зокрема, отрута містить молекули, що збільшують концентрацію в організмі природних гормонів глюкокортикоїдів, що регулюють запалення.

Експерименти на кроликах показали: отрута запобігає розвитку артриту у тварин. Це означає, що його можна використовувати для створення людських лікарських препаратів, що полегшують біль при артриті і перешкоджають виникненню цієї недуги.

compulenta.ru