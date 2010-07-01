Виконавча влада не хоче протидіяти наркоманії?

У Міністерстві внутрішніх справ України заявляють про ігнорування центральними органами виконавчої влади строків погодження розробленої міністерством “Концепції реалізації державної політики у сфері протидії поширенню наркоманії, боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів, отруйних і сильнодіючих лікарських препаратів на 2011-2015 роки”.

Як повідомили УНІАН у Департамент зв`язків з громадськістю МВС України, про це сказав заступник міністра внутрішніх справ Леонід ЗИМА під час засідання Національної координаційної ради боротьби з наркоманією при Кабінеті міністрів України.

Л.ЗИМА зазначив, що проект зазначеної Концепції вже витримав три етапи погоджувального процесу з центральними органами виконавчої влади. За його словами, під час погодження цього проекту виникали деякі суперечності, що заважали результативній роботі. Зокрема, МВС довелося зіткнутися із проблемою ігнорування центральними органами виконавчої влади строків погодження Концепції, а деякі міністерства та відомства надавали абсолютно необґрунтовані зауваження щодо неї. Крім того, деякі міністерства не надіслали жодної інформації щодо цього питання, практично ігноруючи процес погодження.

Через стислість строків виконання Плану першочергових заходів щодо інтеграції України до ЄС на 2010 рік МВС вкотре надіслало проект Концепції до центральних органів виконавчої влади для опрацювання із зазначенням кінцевого терміну погодження - 20 червня поточного року. За словами Л.ЗИМИ, станом на 23 червня відповіді надійшли тільки від лічених відомств.

Це унеможливлює своєчасне направлення цього проекту на правову експертизу до Міністерства юстиції та подальше подання на розгляд уряду, наголосили в МВС.