Мешканців Чукотки змусять робити ранкову зарядку

На Чукотці відсьогодні введено масові ранкові зарядки для всього населення. Департамент культури, спорту і туризму автономного округу вже вдруге організовує цю незвичайну акцію, яка в цілому проходить тільки по містах і великим селищам. Тваринників тундри і морських звіробоїв прибережних дальніх сіл влада теж намагається змусити самоорганізуватися.

"Фіззарядки проводяться у дні літніх канікул, з 1 липня по 1 вересня, щодня, крім вихідних, на спортмайданчиках, - повідомив керівник окружної спортшколи Сергій Степченко. - Зарядка буде починатися о 8 ранку, щоб дорослі встигали на роботу. Вести заняття будуть інструктори з вищою спортивною освітою ".

Вже підготовлено програми з елементами аеробіки, є вправи запозичені зі спортивного досвіду корінних народів Півночі - тренери будуть використовувати в заняттях вправи Північного багатоборства. Триватимуть заняття 15-20 хвилин.

Такі акції спрямовано на популяризацію спорту і здорового способу життя на Чукотці.

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