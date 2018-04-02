Огірок - санітар організму

Огірок найдієтичніший з усіх дієтичних продуктів. Він на 95-98% складається з води, отже, містить мінімум калорій. Але і відсотки, що залишилися, недаремні — огірок є джерелом цінних лужних солей, які здатні уповільнювати процеси старіння і утворення каменів в нирках і печінці. За це огірок називають санітаром організму.

Огірки, всупереч поширеній думці, збуджують апетит і збільшують кислотність шлункового соку — тому ними не можна захоплюватися людям, які страждають гастритом з підвищеною кислотністю, а також виразковою хворобою. У огірках містяться корисні і легкозасвоювані сполуки йоду: учені вважають, що регулярне вживання огірків в їжу покращує роботу щитовидної залози, серця і судин. Огірки містять багато клітковини — тому відмінно покращують перистальтику кишечника, а також очищають від зайвого холестерину стінки судин. Огірок містить цукор, білок, вітаміни В1 і В2, вітамін С, каротин, хлорофіл, фолієву кислоту, калій, фосфор, залізо, натрій, магній, хлор, марганець, цинк, мідь, хром і навіть срібло. Завдяки великому змісту калію огірки відмінно «ганяють» зайву рідину, знімають набряки, знижують артеріальний тиск, мають легкий послаблюючий ефект. Сік огірка попереджає перехід вуглеводів в жири і зупиняє відкладення солей. Завдяки низькій калорійності, огірок — ідеальний продукт для тих, хто бажає позбавитися від зайвої ваги.

Щоб схуднути за допомогою «огіркового харчування», ви можете сісти на спеціальну огіркову дієту, просто додавати огірковий салат в кожен прийом їжі, або їсти огірковий суп.

Болгарський холодний суп Тартар Зручний тим, що приготувати його можна прямо в тарілці і зовсім не треба варити. Візьміть великий огірок, натріть його на крупній тертці або дрібно наріжте. Додайте жменьку товчених волоських горіхів, видавіть зубчик часнику (для любителів), наріжте в тарілку пучок зелені. Залийте суп кефіром. Можна додати небагато рослинної олії. Замініть таким супом вечерю — і вага буквально танутиме. Крім того, це просто дуже смачне і охолоджуюче літню страву!

Дієта з огірковим салатом Бажано сидіти на ній не більше 3 днів підряд, оскільки все-таки подібна дієта дуже низькокалорійна і не містить всього, що необхідне організму. Для салату нам знадобиться кілограм свіжих огірків, які необхідно порізати і заправити нежирною сметаною. Злегка присоліть, можна додати небагато зелені. Їжте салат три рази на день. Зразкове меню:

Сніданок: салат, підсмажений в тостері хліб, чай або кава без цукру.

Обід: салат, напій без цукру.

Вечеря: салат, 50 г відварного м`яса або 1 яйце, склянка кефіру.

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