У вагітних, які п'ють, народжуються безплідні сини

Експерти клініки при Університеті Орхуса (Данія) виявили, що жінки, що п`ють під час вагітності спиртне, можуть порушувати фертильність своїх майбутніх синів.

Медики вивчили зразки сперми майже 350 чоловіків у віці від 18 до 21 року. Добровольців поділили на чотири групи: діти непитущих; сини тих, хто при виношуванні плоду пив по 1-1,5 порції спиртного в тиждень; що народилися у тих, що пили по 2-3 порції; нащадки тих, що вживали більше чотирьох порцій в тиждень. Одна порція спиртного прирівнювалася до келиху пива, маленької склянки вина або чарки міцного алкогольного напою.

Виявилось, що кількість сперматозоїдів в спермі у тих, чиї матері випивали більше чотирьох порцій спиртного в тиждень при виношуванні плоду, була на третину меншою, ніж у синів непитущих. Фактично, погані звички матері можуть чинити куди більший вплив на вироблення сперми у нащадка, ніж спосіб життя самого сина.

compulenta.ru