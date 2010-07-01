Буковина: залишаються підтопленими 1,7 тис житлових будинків

У Чернівецькій області залишаються підтопленими 1,7 тис. житлових будинків у 27 населених пунктах.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, минулої доби продовжувалися аварійно-відновлювальні роботи з ліквідації наслідків стихійного лиха, що сталося внаслідок тривалих сильних дощів, шквалистого вітру з 28 на 29 червня у семи районах області та м. Чернівці.

На території області залишаються частково підтопленими 27 з 40 населених пунктів (відведено воду з 13), 1 тис. 71 з 3 тис. 871 житлових будинків (відкачано воду з 2 тис. 800), 28 з 37 об`єктів соціальної сфери (відведено воду з 9), 1 тис. 235 з 2 тис. 549 господарських будівель (відведено воду з 1 тис. 314), 2 тис. 202 з 4 тис. 687 підвальних приміщень (відкачано воду з 2 тис. 485), 3 тис. 168 з 11 тис. 961 садиб (відведено воду з 8 тис. 793), 1 тис. 825 з 3 тис. 576 криниць (відкачано воду з 1 тис. 751) та 1 тис. 79 га з 1 тис. 913 га сільськогосподарських угідь (відведено воду з 834 га).

Залишаються без газопостачання 3 населені пункти з 4 (відновлено 1). Відновлено електропостачання усіх 114 знеструмлених населених пунктів.

Повністю зруйновано 31 житловий будинок та 5 частково, зруйновано 6 автомобільних мостів, пошкоджено 4 автомобільних та 2 залізничних мости.

Крім того, залишаються пошкодженими 11 тис. м дорожнього покриття автошляхів державного і місцевого значення та 650 м водозахисних дамб.

Внаслідок сильного перезволоження ґрунту відбулася активізація зсувних процесів в постраждалих районах.

Силами МНС у взаємодії з оперативними групами облдержадміністрації врятовано 1083 особи, у тому числі 90 дітей, 1 людина загинула та 3 вважаються такими, що пропали безвісти.

До ліквідації наслідків стихії залучено 1 тис. 951 чол., 314 од. техніки, 19 од. плавзасобів та 6 од. авіаційної техніки.

Прес-служба МНС зазначає, що ситуація в регіоні контрольована. Населення області постійно інформується про ситуацію, що склалася і заходи, що вживаються владою для нормалізації обстановки.

В зоні ліквідації наслідків стихійного лиха в цілодобовому режимі працює оперативна група МНС.