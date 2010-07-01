Існує загроза утворення селів у Криму

Головне управління МНС у Криму попереджає про загрозу утворень селевих потоків на півострові і підняття рівня води у річках регіону до одного метра, і подовжує до 2 липня оголошене наприкінці червня штормове попередження.

Про це йдеться у прес-релізі управління, який має у своєму розпорядженні УНІАН.

«1-2 липня у Криму очікуються місцями сильні зливи, гроза, град, шквалистий вітер, 15-20 метрів на секунду. На річках зберігається можливість підвищення рівня води на 0,5-1 м і загроза утворення селевих потоків», - зазначається у документі.

Штормове попередження оголошене в Криму 30 червня.

Через сильний дощ у Красноперекопську сталося підняття рівня ґрунтових вод, підтоплено більш як 80 будинків і садиб. Рятувальники задіяли для відкачування води три дренажні насосні станції.

Через зливи було підтоплено кілька десятків будинків у трьох селах Красногвардійського, Ленінського і Роздольненського районів і Джанкої. Бійці МНС відкачали воду у більшості регіонів.