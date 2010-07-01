На Хмельниччині оштрафували двох медиків за вимагання хабарів

Апеляційний суд Хмельницької області залишив без змін вирок Кам’янець-Подільського міськрайонного суду у кримінальній справі, порушеній за матеріалами СБ України стосовно заступника головного лікаря Кам’янець-Подільської центральної районної лікарні та медсестри вказаного закладу.

Про це УНІАН повідомили у прес-групі Управління СБУ в області.

У квітні минулого року медиків затримано “на гарячому” під час отримання лікарем хабара при посередництві медсестри у розмірі 1000 грн. і 400 доларів США від хворого за підготовку і оформлення необхідних документів для призначення останньому інвалідності, а також за сприяння в призначенні інвалідності.

В результаті судового розгляду лікаря визнано винним в скоєнні злочину, передбаченого ч.1 ст. 368 КК України і призначено покарання у виді штрафу в розмірі однієї тисячі неоподаткованих мінімумів доходів громадян (17000 грн.) з позбавленням права обіймати посади, пов’язані з організаційно-розпорядчою та адміністративно-господарською діяльністю в закладах Міністерства охорони здоров’я України строком на 1 рік і 6 місяців. Крім цього, медсестрі призначено покарання у вигляді штрафу в розмірі ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (1700 грн.)