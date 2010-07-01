В Азовському морі врятували 6-ох "звіяних вітром"

В Азовському морі врятовані дві сім’ї з 6 осіб, яких вітром унесло на гумових човнах у море.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Головного управління МНС в області 30 червня близько 12:00 до Генічеського РВ ГУМНС надійшло повідомлення, що дві сім’ї відпочиваючих загалом 6 осіб (в складі - чоловік, дружина та неповнолітня дитина на кожному човні) на двох гумових човнах відплили на риболовлю навпроти будинку відпочинку «Експрес», де в одному з них зламалися весла.

В результаті сильного західного вітру (до 15 м/с) їхні човни стало відносити в море, тому стала потрібна негайна допомога.

Інформація була доведена на рятувальну станцію на воді та адміністратору бази відпочинку «Експрес» для залучення матросів – рятувальників зазначеної бази.

Через півгодини потерпілі на гумових човнах за допомогою двох скутерів були доставлені до берега.