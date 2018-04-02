Аптечний бізнес в Україні продовжив зростання

Аптечний бізнес - привабливий для інвестування в Україні, про що свідчило значне докризове зростання аптечних мереж. Проте, несприятлива макроекономічна ситуація і брак капіталу пригальмували плани мереж щодо їх розширення. Зараз же динаміка розвитку і зростання галузі триває. Сьогодні в Україні налічують близько 23 тисяч аптечних точок продажу, а на одну точку в середньому доводиться 1985 осіб. Інвестиційно-консалтингова група компаній "P&S Group" досліджувала цей ринок щодо головних гравців, а також майбутніх тенденцій галузі. Огляд…

Приватні мережі аптек

"Аптечний холдинг" - один з провідних операторів в Україні. Його власник – керівна "Обласна Аптечна Компанія", а президент - Сергій Напрасников, донецький регіональний лідер Партії регіонів. Холдинг був заснований у 1999 р. на базі муніципальних аптек і структурований як вертикально (гурт/роздріб) так і горизонтально (безліч приватних аптек).

Компанія присутня лише в Донецькій області, об`єднуючи близько 900 точок продажу, включаючи аптеки, аптечні кіоски і аптечні пункти. У 2008 р. продажі холдингу склали 478 млн. грн., а чистий дохід - 12 тис. грн.

У травні 2009 р. компанія ініціювала процес банкрутства, викликаного заборгованістю на суму понад 700 тис. грн. Від початку 2009 р. загальний розмір боргу холдингу перевищував 180 млн. грн., близько половини з нього - кредити різних банків. Учасники ринку вважають, що процедура банкрутства "Аптечного холдингу" носить технічний характер, націлений на відтермінування сплати боргів і відходу від штрафних санкцій.

"Мед-сервіс" - мережа аптек з офісом у Дніпропетровську і понад 220 точками продажу в усіх українських регіонах. Перша аптека була відкрита у 1995 році, а у 2003 році впровадили формат аптечного супермаркету з самообслуговуванням. У 2005 році компанія прийняла рішення стати національною мережею аптек, і кількість супермаркетів досягла 80. До того моменту усі приміщення аптек знаходилися у власності мережі, а нова стратегія передбачала ще і оренду приміщень. Довгостроковим планом компанії є регіональна експансія мережі до 700 точок продажу і ринкова частка у 10%. Цього результату планують досягти шляхом відкриття нових аптек і придбання дрібних мереж. Незважаючи на загальне уповільнення економіки, "Мед-сервіс" відкрив понад 40 аптек у 2009 і 2010 рр. В основному аптеки відкривали в Західній Україні і Києві, який є стратегічно важливим регіоном для розвитку компанії.

"Фармастор", що базується у Києві, є оператором мережі аптек під брендом "Аптека Доброго Дня". Компанія почала діяльність у серпні 2006 р., і з того часу відкрила понад 170 аптек. Стратегія розвитку компанії головним чином сфокусована на придбанні і ребрендингу дрібних мереж, і тільки невелика частина аптек відкрита "з нуля". Розвиток мережі також відбувається за допомогою франчайзингу. Не дивлячись на те, що наприкінці 2008 року через погані фінансові результати декілька аптек довелося закрити, "Фармастор" зараз володіє 150 аптеками (включаючи франшизи) у 16 українських областях, і продовжує регіональну експансію. Оскільки "Фармастор" не володіє власною системою логістики, подальший розвиток мережі вимагатиме створення цього підрозділу.

Компанія "Арніка" була заснована у 1993 році, і є ще одним сильним регіональним гравцем, що покриває Донецьку область. Компанія керує близько 100 точками продажу в різних форматах: аптечний супермаркет, аптечні кіоски і пункти. Стратегія компанії передбачає збільшення доходу шляхом поліпшення співвідношення ціна-якість і відкриття нових аптек.

"3i" - мережа, що складається зі 100 аптек, котрі покривають 7 областей Західної України. Компанія почала роздрібну діяльність у 1994 році і гуртову у 1998 році, але її частка ринку в гуртовому сегменті є невеликою. Мережа почала швидко розвиватися з 2004 року, налічуючи на той момент усього 34 аптеки.

"Наша Аптека" почала свою діяльність у 1999 році, проте, активний розвиток компанії почався тільки в 2004, після зміни менеджменту. До 2009 року мережа виросла з 15 до 55 аптек і аптечних пунктів, покриваючи більшість областей Західної України, Київ і Дніпропетровську область. У планах компанії - подальший розвиток мережі і амбітна експансія.

Мережа аптек "Віталюкс" була створена у 2003 році, а її перша аптека була відкрита у 2004. Перед кризою у компанії розробили план національної експансії. Проте, надалі фокус перенесли на Київський регіон, за допомогою відкриття нових аптек і придбання існуючих мереж. У лютому 2010 р. компанія відкрила 14 нових аптек замість тих, що існували. "У.М. З"., і на цей момент володіє 44 аптеками, в основному у Києві.

У липні 2008 р. фінансовий холдинг "ТАС", який управляє активами Сергія Тігіпка, оголосив про придбання мережі аптек "Даша", що складається з 12 точок продажу в Києві. Водночас були заявлені інвестиції у розмірі 20-25 млн. дол., що грунтуються на бізнес-плані, який передбачає національну експансію з відкриттям близько 200 аптек до 2013 року. У разі реалізації цього плану, "Даша" могла б увійти до трійки провідних аптечних операторів в Україні. Проте, криза значно змінила планований темп розвитку мережі, і замість відкриття 70 нових аптек у 2009 році, компанія сьогодні оперує 33 міні-маркетами під новим брендом "Аптека ТАС", більшість з яких знаходиться в Києві і Київській області.

Кількість населення на одну точку продажу, 2009 р.

Державні аптеки

Не дивлячись на те, що з моменту розпаду Радянського Союзу минуло вже 20 років, в Україні все ще присутні муніципальні (комунальні) аптеки з практично незміненим форматом. Кількість таких аптек в окремо взятій області може бути понад 100. Їх головною метою, як правило, є не прибутковість, а надання доступних медикаментів для населення. Можна чекати, що в майбутньому їх приватизують і їх фокус зміститься у бік прибутковості. Коли це станеться, вони можуть стати сильними конкурентами для усіх приватних мереж.

Хоч це і не є частиною офіційної програми приватизації, протягом останніх декількох років комунальні аптеки поступово приватизовувалися через локальні приватизаційні програми та інші механізми. Така приватизація залежить від стратегії і інтересів місцевої влади, і тому не може вважатися структурованою або передбачуваною. Проте, у результаті, кількість комунальних аптек зменшується як за рахунок приватизації, так і шляхом продажу активів.

Інші гравці

Частина аптечних мереж знаходиться у власності компаній, чий основний бізнес не є аптечним рітейлом, але які досягають ефекту синергії при його взаємодії з іншими напрямами діяльності. Серед них - фармацевтичні дистриб`ютори і мережі супермаркетів. За умови додаткових інвестицій і більшої зосередженості на аптечному рітейлі ці компанії можна вважати серйозними гравцями в цьому конкурентному середовищі.

Найбільшою компанією серед фармацевтичних дистриб`юторів є "Фалбі", яка відкрила свою першу аптеку у 1995 році, через рік після заснування. Сьогодні вона управляє національною мережею, що складається з понад 140 аптек. Фармацевтична група "Біокін" включає дві мережі аптек, фармацевтична дистрибуція і митний склад. Мережа аптек "Біокін" складається з 63 аптек - 30 в Києві і 33 в Севастополі. У 2005 році оператор гуртового ринку "Уніфарма" відкрив свої перші п`ять роздрібних точок, і сьогодні володіє 20 аптеками під брендом "Країна Здоров`я" в Києві, Тернополі і Дніпродзержинську. Менша мережа аптек, з 9 точками продажу в Донецьку, знаходиться у власності дистриб`ютора "Фра-м".

"Велика Аптека" - мережа аптек, яка діє виключно на території національної мережі супермаркетів "Велика Кишеня". Власником обох є холдинг "Рітейл Груп". На цей момент у мережу входить близько 40 аптек, тоді як плани на 2008-2011 рр. прогнозували 50% - 100% річне зростання мережі. "Фоззі Груп", національний оператор супермаркетів, також володіє двома мережами аптек через свою дочірню компанію "Фоззі Фарм": "Будь здоровий" з 17 аптеками в Києві, Одесі і Білій Церкві, і "Біла Ромашка" з 6 фармацевтичними супермаркетами в Києві.

Іноземні інвестиції

Незважаючи на безперечну різноманітність, ринку не вистачає важливого елементу - іноземних стратегічних або фінансових інвестицій. Обережна присутність на ринку була у однієї з найбільших російських мереж аптек "Рігла". Улітку 2007 року вона почала співпрацю у форматі франчайзингу з мережею "Євроаптека", і сьогодні володіє 5 аптеками в Києві. Єдиним іншим іноземним гравцем, що виявив інтерес до українського ринку є ще одна велика російська аптечна мережа "36.6". Проте, поки що конкретних дії з виходу на ринок не було.

Однією з головних причин, окрім макроекономічної і політичної ситуації, з якої іноземні гравці затримують свій вихід на український ринок, є висока фрагментація ринку. Такі компанії вважають за краще заходити на новий ринок через придбання лідера, що володіє, принаймні, 10% ринку. А в Україні на сьогодні такої компанії немає. Найбільша частка ринку на кінець 3-го кварталу 2009 року належала муніципальній мережі аптек "Луганська Фармація" і складала 2,41%. Лідером серед приватних мереж аптек є "Мед-сервіс" з часткою ринку в 1,93%. Водночас, загальна частка 10 найбільших мереж аптек в Україні на кінець 3-го кварталу 2009 р. складала 14,68%, скоротившись з 17,8% у 2008 р.

Діаграма: Частка 10 найбільших фармацевтичних мереж в Україні за обсягами продажів на 3-й квартал 2009 року

Примітка: Не усі компанії на діаграмі згадані в цьому огляді. Причиною є відсутність інформації про деякі компанії у відкритому доступі і короткий формат цього огляду.

Майбутні тенденції

Ринок роздрібної аптечної торгівлі в Україні на цей момент є високофрагментованим. Не дивлячись на те, що протягом декількох років перед кризою було проведено декілька угод з придбання, ринок все ще не має вираженого лідера. Очікують, що консолідаційні процеси триватимуть в майбутньому, і разом з органічним розвитком приведуть до створення сильніших і більших мереж. Ефект масштабу в цьому секторі є і має значення.

Експансія буде легшою для тих компаній, у яких є внутрішні ресурси. Інші будуть вимушені фінансувати розвиток за допомогою зовнішніх інвестицій і/або банківських кредитів. Через сьогоднішній низький рівень інтересу з боку іноземних інвесторів, ймовірніше, що кошти прийдуть з України, а не з інших країн.

Таблиця: Аптечні мережі, про які згадано в огляді

***P&S Group була заснована у 1989 році в Словенії. Група надає ряд консультаційних послуг в Південно-східній Європі і країнах колишньої Югославії. У 2006 році група зареєструвала в Люксембурзі фонд прямих інвестицій P&S East Growth і проінвестувала близько 25 млн. євро в 5 компаній в Болгарії, Румунії та Україні. Об`єктами інвестицій стали інтернет-провайдер і collocation-центр в Болгарії, мережа аптек і інтернет-провайдер в Румунії і маркетинг холдинг в Україні. В Україні P&S Group присутній з 2008 року, надаючи консультаційні послуги, а також зареєструвавши фонд прямих інвестицій з фокусом на малому і середньому бізнесі. На сьогодні діяльність P&S Group в Україні сконцентрована на залученні коштів до місцевого фонду прямих інвестицій, пошуку об`єктів для інвестування, а також на консультації українських компаній щодо залучення стратегічних і фінансових інвесторів і оцінки інвестиційної привабливості.

Інвестиційно-консалтингова група компаній «P&S Group»