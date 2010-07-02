У центрі Львова юнак провалився у каналізаційний люк

У центрі Львова, на проспекті Свободи біля пам‘ятника Т.Шевченку, 22-річний хлопець провалився у каналізаційний люк.

Як повідомили УНІАН в управлінні з питань надзвичайних ситуацій Львівської міської ради, пригода трапилася ввечері близько 23.30 на проспекті Свободи.

«Друзі, які були поряд, зателефонували в управління надзвичайних ситуацій. Після цього за вказівками та наглядом МНС хлопця направляли до виходу. Витягнули потерпілого близько 4 години ранку через інший каналізаційний люк, що на проспекті Чорновола у Львові», - повідомив УНІАН начальник управління надзвичайних ситуацій Львівської міської ради Володимир РОЩИН.

Потерпілий, який був у стані алкогольного сп‘яніння, отримав травму лівої ноги і після надання медичної допомоги був відправлений додому.

Як зазначили в управлінні надзвичайних ситуацій Львівської міської ради, каналізаційний люк на проспекті Свободи був закритий, «але коли потерпілий на нього ступив, то люк перекинувся».

Львівська міська рада звернулася до мешканців міста з проханням «бути обачними та обходити каналізаційні люки».