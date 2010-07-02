Дощ залив станцію метро в Києві

Сильна злива, що тривала близько 20 хвилин, частково паралізувала в четвер увечері роботу станції метро "Позняки" у Києві.

Рух поїздів тривав, однак пасажири, що виходили на станції "Позняки", могли скористатися лише одним виходом, другий перекрили спеціальною огорожею. За словами правоохоронців, що перебували там, "вихід закрито, бо коридор залило водою".

ICTV