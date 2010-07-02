Фонд Ахметова "Розвиток України" ініціював розробку нового законодавства у сфері боротьби з туберкульозом

30 червня в першому читанні Верховна Рада України прийняла проект Закону № 6037 «Про боротьбу із захворюванням на туберкульоз». За поліпшення нормативно-правової бази в сфері боротьби з туберкульозом проголосував 341 депутат. Закон подавався головою Комітету ВР із питань охорони здоров Тетяною Бахтеєвою (Партія регіонів) і членом комітету, депутатом Раїсою Сорочинською-Кириленко (БЮТ). Друге читання планується у вересні цього року після прийняття рекомендацій депутатів. У разі позитивного розгляду Закон вступить в силу з січня 2011 року.

Ініціював розробку нового законодавства у сфері боротьби з туберкульозом, а також взяв активну участь у роботі і просуванні законопроекту фонд Ріната Ахметова «Розвиток України». З 2007 року фонд реалізує масштабний проект «Зупинимо туберкульоз». До роботи над проектом Закону були залучені представники Міністерства охорони здоров`я, Міністерства внутрішніх справ, Державного департаменту з питань виконання покарань, Міністерства праці та соціальної політики, Інституту фтизіатрії і пульмонології ім. Ф. Г. Яновського, Бюро Всесвітньої організації охорони здоров`я в Україні, регіональні фтизіатри, а також представники міжнародних та національних неурядових організацій.

Новий законопроект забезпечить:

міжнародні стандарти виявлення, лікування та профілактики туберкульозу;

впровадження механізму конкуренції та співпраці між державним та приватним сектором, що дозволить підвищити якість і економічну ефективність протитуберкульозної допомоги;

процедуру обов`язкової ізоляції, максимально конкретною і прозорою.

Крім того, даний закон створить необхідні правові умови, які забезпечать:

поліпшення контролю над інфекцією;

попередження розповсюдження мультирезистентного туберкульозу;

розвиток соціальних послуг і соціальної підтримки хворих на туберкульоз для формування їх прихильності до лікування;

поліпшення соціального захисту та мотивації різних категорій персоналу, який бере участь у забезпеченні медичної та соціальної допомоги хворим на туберкульоз.

Закон допоможе врегулювати питання, пов`язані з лікуванням і діагностикою туберкульозу. Таким чином, буде дотримано балансу між необхідністю забезпечити інтереси громадського здоров`я й правом людини на свободу вибору, пов`язаного з лікуванням.

Прес-служба Фонду Ріната Ахметова «Розвиток України»