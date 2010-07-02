Дівчина, яку уразила блискавка, померла в лікарні

Одна з двох дівчат, які постраждали внаслідок удару блискавки в Запорізькій області 29 червня, померла в лікарні.

Як повідомляє Управління з питань надзвичайних ситуацій Запорізької облдержадміністрації, дівчина 1992 р.н., яка постраждала від удару блискавки під час роботи на присадибній ділянці в селі Златопіль Василівського району, померла в лікарні міста Дніпрорудний наступного дня після події - 30 червня.

Стан другої постраждалої, згідно з офіційними даними управління, характеризується медиками як задовільний.

Як повідомляв УНІАН, 29 червня о 18.10 в лікарню міста Дніпрорудний доставили двох 18-річних дівчат, яким був поставлений діагноз "ураження блискавкою".

За інформацією помічника начальника ГУ МНС у Запорізькій області Юлії БАРИШЕВОЇ, "під час дощу дівчата працювали на присадибній ділянці, блискавка вдарила в дерево, що стояло поряд з ними, уразивши розрядом обох дівчат. Внаслідок одна з потерпілих у дуже тяжкому стані була доставлена в реанімаційне відділення Дніпрорудненської міськлікарні, друга в стані середнього ступеня тяжкості, - в стаціонар цієї ж медустанови.