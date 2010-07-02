Прикарпаття: підтверджено факт захворювання корови на сказ
10:09, 02 липня 2010Країна
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Проводяться протиепідемічні заходи
У селі Келихів Снятинського району Івано-Франківської області лабораторними дослідженнями управління ветеринарної медицини підтверджено факт захворювання на сказ корови у приватному господарстві.
Як повідомили УНІАН у прес-службі МНС, труп тварини спалено. В осередку захворювання фахівцями державної служби ветеринарної медицини району проводяться протиепідемічні та протиепізоотичні заходи.
Подія перебуває під контролем Головного управління МНС в Івано-Франківській області.
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