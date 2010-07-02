Прикарпаття: підтверджено факт захворювання корови на сказ

Проводяться протиепідемічні заходи

У селі Келихів Снятинського району Івано-Франківської області лабораторними дослідженнями управління ветеринарної медицини підтверджено факт захворювання на сказ корови у приватному господарстві. Як повідомили УНІАН у прес-службі МНС, труп тварини спалено. В осередку захворювання фахівцями державної служби ветеринарної медицини району проводяться протиепідемічні та протиепізоотичні заходи. Подія перебуває під контролем Головного управління МНС в Івано-Франківській області.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter