Які запахи покращують настрій

Швидкий темп сучасного життя часто приводить до втоми, тривог, депресії, проблем зі сном і емоційної нестійкості.Цього не можна допускати. Психічне здоров`я нітрохи не менш важливе, чим фізичне.

Існують запахи, які викликають позитивні емоції. Ось деякі з них:

*Цитрусові. Останні дослідження показали, що аромат цитрусових, наприклад лимона або апельсина, зменшує неспокій і депресію. Він нагадує про літо, примушуючи вас відчувати себе енергійнішим. Ви можете запалити у себе удома ароматичні свічки із запахом цитрусових.

*Імбир. Запах імбиру може допомогти при нудоті. Дослідження також показують, що він зменшує депресію і неспокій. Аромат свіжого імбиру – один з найзаспокійливіших.

*Олія розмарину. Аромат розмарину стимулює роботу мозку і допомагає зосередитися. Це ідеальне рішення при депресії або втомі. Його можна використовувати при підготовці до іспиту або при роботі над важливим проектом. Його запах миттєво допоможе вам ліквідовувати нудьгу.

*Лаванда. При вдиханні запаху лаванди виділяється серотонін – гормон щастя, який справляє на наш організм заспокійливе враження. Цей аромат допомагає позбавитися страху, неспокою, хвилювання, гніву, дратівливості і інших негативних емоцій. Він піднімає настрій і примушує розслабитися. Ви можете прийняти заспокійливу ванну з додаванням олії лаванди.

*Ваніль. Ваніль ідеальна для боротьби з поганим настроєм. Її запах діє, як антидепресант, примушуючи вас відчувати себе щасливими і розслабленими. Також аромат ванілі може перебити бажання з`їсти що-небудь солодке, таким чином допомагаючи вам залишатися у формі.

*Кава. Аромат свіжозвареної кави допоможе вам підбадьоритися і подарує вам заряд гарного настрою.

*Перцевої м`ята. Аромат освіжає і пожвавлює розум і особливо хороший для боротьби з лихоманкою або застудою. Також він підвищує настрій і зменшує втому. М`ята – відмінний помічник при закладеності носа, грипі і застуді.

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