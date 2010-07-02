Початок липня - найсмертельныший час на дорогах

Переважна більшість американців вважають, що зима - найнебезпечніший час для водіння. Однак насправді смертельно найнебезпечныший період на дорогах США настає на початку липня перед Днем незалежності, стверджують експерти Університету Міннесоти.

Протягом трьох літніх місяців на американських дорогах відбувається найбільша кількість смертельних дорожньо-транспортних пригод - значно вища, ніж у зимові місяці. Крім того, 4 липня, День незалежності Америки, найчастіше є найбільш небезпечним днем для автолюбителів у році, за даними Національної адміністрації безпеки дорожнього руху. Найбільш неблагополучними для водіння машини в цей час вважаються сільські дороги. Крім того, пов`язане зі святом зловживання спиртними напоями також є провідним фактором, що впливає на зростання показників смертельних випадків у липні.

Фахівці Федеральної дорожньої адміністрації встановили, що близько 57% відсотків смертельних аварій трапляється в сільській місцевості. Дослідники вважають, що відсутність активного руху на таких дорогах і відкриті природні пейзажі можуть приспати пильність водіїв, особливо в теплі сонячні дні. У сукупності це може призвести до того, що автомобілісти перевищують безпечну швидкість водіння, частіше відволікаються від дороги, розслабляються, втомлюються за кермом і не пристібаються ременем безпеки. Показники смертності в безлюдних місцях підвищуються також і через те, що в разі аварії швидка допомога надається пізніше: жертви подібних автокатастроф у 5-7 разів частіше вмирають від отриманих травм і поранень в перші півгодини після події.

Експерти також склали список "гарячих точок" в сільських районах, на дорогах яких за останні вісім років протягом літніх місяців сталося найбільше число автомобільних аварій. У цей список увійшли штати Арізона, Каліфорнія, Колорадо, Флорида, Міссісіпі, Північна Кароліна, Пенсільванія, Південна Кароліна, Теннессі, Техас і Вірджинія.

ami-tass.ру