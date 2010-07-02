Як отримати контроль над болем?

72% жінок з ревматоїдним артритом щоденно відчувають хронічний біль, незважаючи на те що 75% з них отримують знеболювальні препарати. Біль при ревматоїдному артриті завдає не тільки фізичні страждання, але також негативно впливає на емоційний стан і соціальні аспекти життя пацієнтів. Такі дані були представлені на черговому щорічному Конгресі Європейської ліги ревматоїдного артриту, який проходив 16 червня в Римі, Італія.

Епідеміологічне дослідження, проведене за участю пацієнтів з 7 країн (Великобританії, Франції, Німеччини, Італії, Іспанії, США і Канади), було спрямоване на виявлення впливу ревматоїдного артриту на фізичний стан, емоційне і соціальне життя жінок, що страждають на ревматоїдний артрит. Жінки відзначили, що відчувають почуття відчуженості й ізольованості від суспільства, а також повідомили, що ревматоїдний артрит негативно впливає на їхнє інтимне життя. 40% одиноких жінок зізналися, що ревматоїдний артрит заважає їм знайти собі партнера, 22% розлучених жінок прийшли до висновку, що ревматоїдний артрит зіграв значну роль в бажанні розлучитися з партнером. 68% жінок повідомили, що приховують свій біль і страждання від близьких людей, 67% постійно знаходяться в пошуку нових ідей та методів позбавлення від болю.

Дослідження також виявило негативний вплив ревматоїдного артриту і болю, пов`язаного з ним, на працездатність жінок. 71% (1108 жінок) з тих, хто мав постійну роботу на момент дослідження, підтвердили, що хвороба знижує продуктивність. Багато жінок повідомили, що ревматоїдний артрит має негативний вплив на розвиток кар`єри, 23% респондентів були змушені повністю залишити роботу, а 17% перейшли на графік з частковою зайнятістю.

У дослідженні взяли участь 27459 жінок у віці від 25 до 65 років. До серпня 2009 дослідження закінчили 1958 жінок. 75% респондентів мали діагноз ревматоїдного артриту протягом більш, ніж 1 року. 69% пацієнтів відзначали симптоми ревматоїдного артриту від середньої до сильної інтенсивності.

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