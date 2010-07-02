Уряд відмовився від системи закладів сімейного типу для дітей-сиріт

Громадські організації, які опікуються забезпеченням прав дітей, висловлюють незгоду з діями уряду, спрямованими на відмову від закладів сімейного типу для дітей-сиріт на користь пріоритетного розвитку інтернатної системи.

Про це йдеться у зверненні неурядових громадських організацій до прем’єр-міністра Миколи АЗАРОВА, яке було оприлюднене сьогодні на прес-конференції в УНІАН.

“Громадські організації, що працюють у сфері забезпечення благополуччя дітей, захисту їхніх прав, підтримки сімей з дітьми, звертаються до М.АЗАРОВА з проханням переглянути та призупинити дію доручення прем’єр-міністра від 23 червня 2010 року “За результатами відвідання 27 травня прем’єр-міністром України спеціалізованого загальноосвітнього дитячого будинку “Малятко” (Подільський район м. Києва)”, - заявила директор представництва благодійної організації “Надія і житло для дітей” Галина ПОСТОЛЮК.

Вона пояснила, що у зазначеному дорученні фактично йдеться про зміну пріоритетів державної політики у сфері опіки та захисту дітей-сиріт, що спрямовані на розвиток інтернатної системи, а не закладів сімейного типу для виховання, розвитку та соціальної адаптації таких дітей.

“Наше прохання ґрунтується на твердому переконанні, що найкращим середовищем для виховання дитини є сім’я. Держава, громадськість, місцеві органи влади мають підтримувати батьків у виконанні їхніх батьківських обов’язків і забезпечувати пріоритетне право дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, на сімейні форми виховання”, - пояснила Г.ПОСТОЛЮК.

Громадські активісти також звернулися до голови уряду з пропозицією розглянути можливість створення на рівні Кабінету міністрів робочої групи професійних експертів із залученням громадських організацій для ґрунтовного аналізу поточної ситуації у системі опіки і захисту дітей та розробки довготривалої комплексної стратегії реалізації прав дітей в Україні, забезпечення необхідних умов для розвитку їхнього потенціалу.