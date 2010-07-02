Часті перельоти провокують рак

Сканери, що стоять в аеропорту, випромінюють радіацію, більшу в 20 разів, ніж раніше передбачалося. Про це заявив доктор Девід Бреннер, глава центру радіоактивних досліджень при Колумбійському Університеті в Нью-Йорку, пише Telegraph.

На його думку, в процесі вимірів, що раніше проводилися, урядові учені не брали у розрахунок концентрацію радіації на шкірі людини. Тепер він зумів реально оцінити об`єм радіаційного випромінювання і украй стурбований, адже вочевидь збільшення ризику розвитку раку.

newsland.ru