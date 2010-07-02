Зелений чай запобігає розвитку пухлин

Про те, що зелений чай допомагає запобігати розвитку пухлин (включаючи злоякісні!), позаяк у ньому містяться поліфеноли - речовини, що перешкоджають канцерогенній дії, медики здогадувалися вже давно, але недавні дослідження це підтвердили.

Так, південнокорейські гепатологи з`ясували, що екстракт зеленого чаю завдяки процесам окиснення ліпідів стимулює вироблення колагену в клітинах печінки і цим захищає її від фіброзу. А лікар Донг Жанг та колеги з Медичного коледжу в Нешвіллі (штат Теннессі, США) виявили, що екстракт зеленого чаю здатний вбивати на маткові фіброїдні клітини, а отже, може застосовуватися при лікуванні фіброзних пухлин матки, які зараз зустрічаються у жінок досить часто.

А онкологи Техаського університету відкрили, що екстракт зеленого чаю зупиняє ріст пухлин у порожнині рота. Про це свідчать дані гістологічних досліджень. Крім цього, зелений чай, на відміну від інших продуктів, добре переноситься організмом ракових хворих і не дає токсичних ефектів.

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