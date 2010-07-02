Психлікарню Павлова у Києві розмалюють у яскраві кольори

Незабаром стіни будівлі психоневрологічної лікарні N 1 в Києві розфарбують у яскраві кольори.

"Будинок поділимо на сегменти і розмалюємо різними геометричними фігурами. Грошей на це в бюджеті немає, тому все зробимо за кошти меценатів. Вб`ємо відразу двох зайців: зробимо фасади будівлі акуратнішими і піднімемо настрій пацієнтам", - сказав головлікар психоневрологічної лікарні N 1 В`ячеслав Мішієв.

Нещодавно на стінах будівлі клініки Охматдит у Києві, що по вулиці Чорновола, намалювали мультиплікаційних героїв. Так, на стінах зєявилися аптека, смугастий кіт, супермен та інші.

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