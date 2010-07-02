Чим небезпечні сонцезахисні креми?

Десятиліття нав`язливої реклами сонцезахисних засобів призвели до того, що люди, особливо на Заході, стали розглядати їх як обов`язковий компонент пляжного проведення часу. Однак давайте подумаємо, що ж, власне кажучи, нам пропонують? А пропонують нам намазатися препаратами, що містять різноманітні хімічні речовини, і підставити цей коктейль на своїй шкірі під сонячні промені. При цьому якось само собою мається на увазі, що ані з шкірою, ані з сонячним випромінюванням ці речовини не входять у реакцію, і у кров за жодних умов не проникають і, взагалі, демонструють повну інертність і благонадійність. Але це не так.

Сонцезахисні засоби містять УФ-фільтри (їх також називають УФ-абсорбери) - речовини, які зменшують кількість УФ-випромінювання, що потрапляє на шкіру. Ті УФ-фільтри, які містять частинки, що відображають і розсіюють УФ-випромінювання, називаються фізичними або неорганічними УФ-фільтрами. До них відносяться оксид цинку і діоксид титану. Фізичні УФ-фільтри не викликають алергії і не подразнюють шкіру, а також мають широкий спектр дії - вони блокують як УФ-А-, так і УФ-В-випромінювання. Раніше фізичні УФ-фільтри містили великі нерозчинні частки, тому вони фарбували шкіру в білий колір. Зараз частки фізичних УФ-фільтрів стали робити дуже дрібними - у мікро-і навіть нанодіапазонах, тож вони вже не забарвлюють шкіру.

Інша група УФ-фільтрів об`єднує речовини, які вбирають УФ-випромінювання через особливості своєї хімічної структури. Їх називають органічними або хімічними УФ-фільтрами. Органічні УФ-фільтри дозволяють створювати засоби з фактором захисту до 100 і навіть вище, їх зручно включати у різноманітні косметичні форми - креми, гелі, спреї, лосьйони тощо, просочувати ними одяг, а також додавати в декоративну косметику, шампуні та лаки для волосся. Але не всі ці речовини безпечні для шкіри.

Перш за все, органічні УФ-фільтри досить часто викликають алергію і подразнення шкіри. Крім того, деякі органічні УФ-фільтри можуть проявляти фотореактівность. Це означає, якщо на такі УФ-фільтри достатньо довго світити ультрафіолетом, то вони починають руйнуватися, часом виділяючи при цьому вільні радикали. А отже, після певного часу опромінення в шкірі, "захищеною" такими УФ-фільтрами, буде утворюватися більше вільних радикалів, ніж у незахищеній шкірі.

Стало відомо, що ряд органічних УФ-фільтрів має також гормональний вплив. Виявлено, що вони можуть викликати зміну статі і порушення розвитку статевих органів у риб, молюсків та інших водних мешканців. Поки неясно, наскільки гормональні ефекти УФ-фільтрів виявляються в організмі людини, але вже очевидно, що безпечними та інертними ці речовини не назвеш.

Мабуть, найбільш шокуючим фактом є те, що УФ-фільтри можуть проникати в кров і накопичуватися в організмі. Наприклад, згідно з даними дослідження, проведеного недавно в США, поширений УФ-фільтр бензофенону-3 (оксібензон), що входить до складу багатьох сонцезахисних засобів, був виявлений в 96% з більш ніж 2000 досліджених зразків сечі, узятих у американців різного етнічного походження, віку і статі. При цьому в організмі жінок, особливо молодого віку, вміст оксібензона в середньому був втричі вищий, ніж в організмі чоловіків, а в крові білих американців у сім разів вищий, ніж у афроамериканців.

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