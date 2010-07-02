Одещина: вода в Дунаї досягла наднебезпечного рівня

Паводкова вода в Дунаї уздовж 170-кілометрової водозахисної греблі на території Ренійського, Ізмаїльського і Кілійського районів Одеської області досягла дуже небезпечного рівня.

Як повідомили УНІАН в Управлінні з питань надзвичайних ситуацій Одеської облдержадміністрації, про це заявив заступник голови Одеської облдержадміністрації Олександр МАЛІН.

За його словами, особливо турбує технічний стан водозахисної греблі, зведеної більш ніж півстоліття тому. На деяких ділянках, де з`явилися свищі, проводиться тампонування і підсипання греблі.

Разом з тим, вживаються заходи на випадок прориву греблі. У зоні можливого підтоплення зосереджено більш як півтисячі рятувальників МНС і 74 одиниць спеціалізованої техніки, зокрема, 8 плавзасобів і 10 насосних станцій.

Враховуючи ситуацію, що ускладнилася, з небезпечної зони вже відселено понад 60 жителів, не здатних самостійно пересуватися. Ще близько десяти тисяч осіб буде евакуйовано у разі підтоплення населених пунктів дунайською водою.

З урахуванням підтоплення чотирьох причалів Ренійського морпорту і переливу дунайської паводкової води через автодорогу Рені-Ізмаїл на водозахисній греблі у села Орловка МНС організувало чергування оперативних груп на небезпечних ділянках гідротехнічних споруд.

За словами головного фахівця зі зв`язків з громадськістю облуправління Лідії ЯНКОВСЬКОЇ, «в районі Рені рівень Дунаю перевищив критичну позначку більш як на півметра. Впродовж минулої доби вода тут піднялася на 2 см, у районі Ізмаїла і Вилкового – на 3 см, поряд із Кілією – на 4 см».

Керівництво МНС розосередило пости рятувальників біля водозахисних гребель і дунайських шлюзів: Рені - шлюз Скунда, Ізмаїл - шлюз Кофа, шлюз Міжколгоспний – Вилкове та інших».