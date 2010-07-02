90% важких наркотиків в Україні вживають на дискотеках

За рівнем наркотизації Україна - на першому місці в Європі, а темпи наркотизації країни можна порівняти з російськими.

Про це повідомив голова Держкомітету з питань контролю за обігом наркотиків Володимир Тимошенко в інтерв`ю Коммерсант-Україна.

«За рівнем наркотизації, ми йдемо попереду всієї Європи, темпи можна порівняти з російськими. У Білорусі показники нижчі», - сказав Тимошенко.

Також глава комітету повідомив, що за даними МВС, в 2010 році в Україні зростання тяжких злочинів склало 40% порівняно з минулим роком. При цьому щосьомий злочин скоюється на грунті наркотиків.

«Є коефіцієнт наркотизації населення, що використовується Всесвітньою організацією охорони здоров`я. Так от, якщо ступінь наркотизації населення перевищує 7% - держава перестає існувати. За різними даними, у нас ця цифра коливається від 1,5 до 2% », - попередив Тимошенко.

«В Україні проблема з наркотиками досягла критичної точки. Подальше зволікання може призвести до незворотніх процесів. Повірте, я не згущую фарби. Наркоманія зростає в геометричній прогресії, крім того, до неї залучаються все більш молоді люди. За даними МОЗ, від 8% до 26% школярів у віці 13-16 років пробували наркотики хоча б один раз. Дані про кількість споживачів за обсягом нелегального ринку наркотичних речовин різняться: у Мінздоров`я вони одні, у МВС і СБУ - інші, а дані соціологічних опитувань - треті. Точних даних немає! Потрібен єдиний моніторинг. Ми повинні звести розрізнені дані і виробити єдину державну стратегію», - розповів Тимошенко.

За його словами, 90% важких наркотиків і психотропних речовин вживається на дискотеках. «А хто туди ходить? У групі ризику практично все молоде населення країни », - сказав Тимошенко.

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