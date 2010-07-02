Сімейні стреси небезпечніші за робочі

Домашні стреси набагато небезпечніші за робочі. Про це, як передає портал "Навколо світу", заявили дослідники за підсумками опитування 3 тисяч чоловіків і жінок.

Через чоловіків значно частіше піднімається артеріальний тиск у дружин. У цілому, 58% опитаних заявили, що відчувають негативні емоції з вини чоловіка або партнера. Тиск з боку начальника відчувають тільки 43%. 18% жінок і 12% чоловіків заявили, що супутники життя додають їм стресу.

В організмі тих, хто постійно піддається стресам, відбуваються біохімічні зміни. Постійне напруження виводить з ладу нервову систему, яка контролює серцеву діяльність і призводить до порушень тонусу блукаючого нерву. Стрес ударяє по нейроендокринної системі, яка відповідає за вироблення гормонів.

Карі Купер, професор психології з Ланкастерського університету, зазначає, що найбільше стресів у людей сьогодні пов`язано зі страхом втрати роботу під час глобальної фінансової кризи. Ще одна з причин стресу криється в подовженому робочому дні: довгі години на роботі шкодять здоров`ю, що позначається на взаєминах працівника з сім`єю. Жінки відчувають більше стресів ще й тому, що змушені поєднувати домашні обов`язки з кар`єрою.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що спокійні і розслаблені люди зцілюються у два рази швидше, ніж переживають стрес. Дослідники оцінили рівень стресу у здорових добровольців, використовуючи стандартну анкету, після чого завдали випробуваним невеликі проникаючі рани, подібні до тих, що залишаються після біопсії.

Спостереження за ранами велося протягом трьох тижнів; методика УЗД дозволила дослідникам точно оцінювати зміни форми ушкодження. У результаті з`ясувалося, що концентрація гормону стресу кортизолу в організмі добровольців відбивала різницю у швидкості загоєння ран. Тобто рани загоюються вдвічі швидше у тих, чий рівень стресу був найменшим.

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