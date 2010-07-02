Королівські креветки небезпечні для здоров'я

У Росії вперше вийшло "Керівництво для покупців і продавців рибної продукції", складене Всесвітнім фондом дикої природи (WWF). По суті, це попередження, що говорить про небезпеку окремих видів морепродуктів для людини. Йдеться про королівських креветок, повідомляють.

Головна небезпека полягає в тому, що дані креветки вирощені штучно у В`єтнамі і в Китаї. При їх вирощуванні активно застосовуються антибіотики, стимулятори росту, ненатуральні корми. На сьогодні половина рибної продукції, викладеної на прилавки крупних магазинів, одержана саме в штучному середовищі.

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