Епідемічна ситуація у підтоплених районах Буковини стабільна

Епідемічна ситуація в підтоплених районах Чернівецькій області стабільна.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Державної санітарно-епідеміологічної служби України з посиланням на головного державного санітарного лікаря України Геннадія РОЖКОВА, який відвідав підтоплені райони Буковини, а також взяв участь у засіданні центрального міжвідомчого штабу з ліквідації наслідків паводку, яке проводив міністр з надзвичайних ситуацій Нестор ШУФРИЧ.

«Я сьогодні особисто переконався в тому, що санепідслужба у регіоні контролює забезпечення водою потерпілого населення з урахуванням реальної потреби – це 3 літри питної води та в межах 21 літра води для побутових послуг на добу для людини», - зазначив Г.РОЖКОВ.

Він додав, що СЕС на місцях забезпечена дезінфекційними засобами у повному обсязі. «Після проведення знезараження води в колодязях ми будемо повторно перевіряти воду. Ми не дозволимо людям пити неякісну воду», - заявив головний санітарний лікар України.

Як сказав Г.РОЖКОВ, у Чернівецькій області фахівцями СЕС було проведено подвірні обходи 10 тисяч населення з метою виявлення інфекційних захворювань. «Хворих виявлено не було. Епідемічна ситуація у підтоплених районах залишається стабільною і керованою. СЕС постійно інформує населення про загрозу інфекційних захворювань в умовах підтоплення та профілактичні заходи», - сказав він.